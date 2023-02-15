Ремонт часов Apple Watch

Когда умные часы Apple Watch впервые вышли на массовый рынок, они произвели настоящую революцию в мире смарт гаджетов. Неудивительно, что они до сих пор являются востребованными.

Каким бы аккуратным не был владелец, часы неизбежно покрываются царапинами, падают на твердые поверхности и подвергаются другим повреждениям. Самое интересное, что applewatch series не ремонтируют на уровне сервисов Apple. Вместо этого предлагается замена на новые, с крайне небольшой скидкой.

Если всеже требуется ремонт этого гаджета, наш сервисный центр всегда придет на помощь. В этом мы точно разбираемся. Компания Rem Zone выполнит профессиональный ремонт умных часов, какой бы сложной не была проблема.

Замена стекла на Apple​ Watch

Сохраним оригинальную матрицу

Меняем только стекло, при этом остается оригинальная матрица и сохраняется яркость и насыщенность цветов дисплея.

Около 90% всех обращений сводятся именно к необходимости заменить дисплей. Очевидно, ведь тачскрин и экран первыми принимают удары, царапины и прочие механические воздействия. Даже деликатное использование гаджета неизбежно приводит к тому, что стекло покрывается мелкой сеткой потертостей – паутиной.

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Цены на ремонт Apple Watch в Санкт-Петербурге

Замена экрана

от 999 ₽

Удаление вирусов

от 999 ₽

замена батареи

от 999 ₽

замена модуля камеры

от 999 ₽

диагностика

от 999 ₽

Замена кнопок

от 999 ₽

Ремонт микрофонов

от 999 ₽

Ремонт динамиков

от 999 ₽

восстановление после воды

от 999 ₽

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Бесплатная консультация

Мастера Rem Zone выполняют такие repair работы:

  • полная замена экрана;
  • замена защитного переднего стекла;
  • установка дополнительной защиты на стекло.

Срок выполнения – до одного часа.

Другие неполадки смарт часов Эпл Вотч

Экран – не единственное больное место этой техники. К другим популярным проблемам часов можно отнести:

  • отсутствие синхронизации с iPhone;
  • день, время и остальная информация на дисплее отображаются только во время зарядки;
  • отсутствие соединения с сетью;
  • серьезные баги и торможения;
  • модуль NFC не отвечает;
  • не работает фитнес-трекер;
  • часы не обновляются.

Специалисты Rem Zone в СПБ проведут полную диагностику гаджета и гарантированно исправят текущие проблемы.

Обслуживание аккумулятора

Еще одна частая причина обращения – неисправность АКБ. Со временем батарея теряет свою емкость, и часы быстро утрачивают заряд. Сервисный центр Rem Zone в СПБ исправит дефект – для этого достаточно поменять батарею. 

Порядок оказания услуг

Мы работаем по следующей схеме:

  • обращение клиента в Санкт-Петербурге;
  • диагностика;
  • согласование работ и цены;
  • ремонт;
  • прием гаджета клиентом.

На все виды работ действует гарантия.

Срочный ремонт

Если клиенту необходимо срочное восстановление часов Apple, мы готовы выполнить срочный ремонт. Диагностика и восстановление технике займет до 20 минут. Стоимость услуги указана в прайсе нашей компании.

Выберите свою модель Эпл Вотч

Почему выбирают нас?

Цена и Качество

Мы следим за ценами и остаемся лидерами рынка по соотношению цены и качества.

Точно в Срок

В большинстве случаев мы можем осуществить ремонт в вашем присутствии от 20 минут.

Гарантия

Мы всегда уверены в качестве запчастей и квалификации наших мастеров.

Мастера

Наш штат состоит из профессионалов мастеров с большим стажем и опытом.

Вопрос - Ответ

Отремонтировать вашу технику Apple Watch вы можете в 2-х наших сервис-центра по следующим адресам: СПб, пр. Юрия Гагарина 34к2 и СПб, пр. Гражданский 51

Мы ремонтируем весь спектр моделей часов Apple Watch выпускавшихся с 2015 года по настоящее время.
Необходимо записаться и принести аппарат в один из наших сервис-центров. Ремонт по времени займет 2-3 часа.