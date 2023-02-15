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Когда умные часы Apple Watch впервые вышли на массовый рынок, они произвели настоящую революцию в мире смарт гаджетов. Неудивительно, что они до сих пор являются востребованными.
Каким бы аккуратным не был владелец, часы неизбежно покрываются царапинами, падают на твердые поверхности и подвергаются другим повреждениям. Самое интересное, что applewatch series не ремонтируют на уровне сервисов Apple. Вместо этого предлагается замена на новые, с крайне небольшой скидкой.
Если всеже требуется ремонт этого гаджета, наш сервисный центр всегда придет на помощь. В этом мы точно разбираемся. Компания Rem Zone выполнит профессиональный ремонт умных часов, какой бы сложной не была проблема.
Сохраним оригинальную матрицу
Меняем только стекло, при этом остается оригинальная матрица и сохраняется яркость и насыщенность цветов дисплея.
Около 90% всех обращений сводятся именно к необходимости заменить дисплей. Очевидно, ведь тачскрин и экран первыми принимают удары, царапины и прочие механические воздействия. Даже деликатное использование гаджета неизбежно приводит к тому, что стекло покрывается мелкой сеткой потертостей – паутиной.
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Мастера Rem Zone выполняют такие repair работы:
Срок выполнения – до одного часа.
Экран – не единственное больное место этой техники. К другим популярным проблемам часов можно отнести:
Специалисты Rem Zone в СПБ проведут полную диагностику гаджета и гарантированно исправят текущие проблемы.
Мы работаем по следующей схеме:
На все виды работ действует гарантия.
Если клиенту необходимо срочное восстановление часов Apple, мы готовы выполнить срочный ремонт. Диагностика и восстановление технике займет до 20 минут. Стоимость услуги указана в прайсе нашей компании.
Отремонтировать вашу технику Apple Watch вы можете в 2-х наших сервис-центра по следующим адресам: СПб, пр. Юрия Гагарина 34к2 и СПб, пр. Гражданский 51