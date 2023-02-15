Когда умные часы Apple Watch впервые вышли на массовый рынок, они произвели настоящую революцию в мире смарт гаджетов. Неудивительно, что они до сих пор являются востребованными.

Каким бы аккуратным не был владелец, часы неизбежно покрываются царапинами, падают на твердые поверхности и подвергаются другим повреждениям. Самое интересное, что applewatch series не ремонтируют на уровне сервисов Apple. Вместо этого предлагается замена на новые, с крайне небольшой скидкой.

Если всеже требуется ремонт этого гаджета, наш сервисный центр всегда придет на помощь. В этом мы точно разбираемся. Компания Rem Zone выполнит профессиональный ремонт умных часов, какой бы сложной не была проблема.